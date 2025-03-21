محافظ كفرالشيخ: افتتاح 6 مساجد بمراكز المحافظة

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح 6 مساجد بمراكز المحافظة تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، وعدد كبير من أهالى المحافظة.

وشملت الافتتاحات والإحلال والتجديد، مسجد 42 المنصور، بقرية 42 المنصور، مركز الحامول، ومسجد محفوظ ندا، بقرية القومسيون شرق، مركز مطوبس، ومسجد الرحمة، بقرية دقلت، مركز كفر الشيخ، ومسجد قنديل، بعزبة أبو قنديل، قرية البخانيس، مركز كفرالشيخ، ومسجد العمري، بقرية محلة القصب، مركز كفرالشيخ، والمسجد الكبير شمس الدين، بقرية شمس الدين، مركز سيدي سالم.

وذلك امتدادًا لسلسلة من الافتتاحات التي تواكب الجمهورية الجديدة، تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الايماني لدى المواطنين، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وقد ألقى خطبة الجمعة بمسجد 42 المنصور بمدينة الحامول الدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، وكانت تحت عنوان "الأُمُّ بَابُ رَحْمَةِ اللهِ"، وقال أن الهدف هو توعية الجمهور بفضل ومكانة الأم، ووجوب طلب برها ورضاها، فضلًا عن تناول التحذير البالغ من التحرش الإلكتروني والسلوكيات الخاطئة في شهر رمضان المعظم.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.