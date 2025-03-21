بمشاركة 830 متسابقًا.. احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم في قرية دملو

في أجواء احتفالية مفعمة بالفخر والاعتزاز شهدت قرية دملو التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية، احتفالية كبرى لتكريم حفظة كتاب الله، في ختام المسابقة التي نظمتها جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالقرية، بهدف تشجيع النشء والشباب على حفظ كتاب الله وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية.

حظيت المسابقة بحضور نخبة من الشخصيات البارزة، ممن لهم دور بارز في دعم الأنشطة الشبابية والثقافية، أبرزهم الأستاذ الدكتور حسان عبد الله حسان أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة دمياط، والحاج عبدالعزيز عبده سالم رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على القرآن الكريم، والقارئ أحمد محمد عبد الفتاح، والشيخ رضا محمد أبو راس المبتهل الديني.

وشهد الحفل تنظيم مميز من القائمين على الحفل بمشاركة محمود عبدالعزيز عبده سالم، ومحمد سعيد عزب، ومحمد عبدالحميد سيد عزب، ومروة علي خليل.

انطلقت المسابقة وسط أجواء إيمانية، حيث تنافس المشاركون في تلاوة وحفظ القرآن الكريم، وسط اهتمام كبير من الحضور ولجنة التحكيم، وجرى تقسيم المشاركين إلى فئات مختلفة وفقًا لأعمارهم ومستويات حفظهم، مما أتاح للجميع فرصة التنافس العادل وإبراز مهاراتهم في التلاوة والحفظ.

فيما أقيمت الاحتفالات التكريمية وسط أجواء روحانية مميزة، بحضور القيادات الدينية والعلمية وأهالي المتسابقين وشملت المسابقات مستويات مختلفة، حيث شارك 830 متسابقًا من مختلف الفئات العمرية، حيث جرى تكريم 100 متسابق من حفظة القرآن الكريم، تضمنت حفظ القرآن كاملًا، ونصفه، وأجزاء محددة، بالإضافة إلى مسابقات خاصة لذوي الهمم، ما يعكس الاهتمام برعاية جميع فئات المجتمع، فيما جرى تكريم باقي المتسابقين بجوائز رمزية.

وفي ختام الفعاليات، دعا المشرفون على المسابقات إلى استمرار دعم حفظة القرآن الكريم، وتوسيع نطاق هذه المسابقات في السنوات المقبلة، لتشمل عددًا أكبر من المشاركين، مؤكدين أن رعاية الأجيال الناشئة على نهج القرآن هو السبيل لبناء مجتمع متماسك ومتسامح.

تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دملو

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