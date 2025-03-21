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الجمعة 21 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير بني سويف يشرف على إجراءات إيقاف أعمال ترميم مخالفة

السكرتير العام المساعد
السكرتير العام المساعد يشرف على إيقاف بناء
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قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، اليوم الجمعة، بالإِشراف على إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص لمنزل بشارع أحمد عرابي أمام المدرسة الثانوية العسكرية، بمدينة بني سويف، إذا تبين حصول صاحب المنزل على رخصة تعديل فقط وليست ترميم، وقد تم التحفظ على معدات العمل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار تنفيذ جهود الدولة في مواجهة مخالفات البناء، والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بالبناء المخالف، من خلال تطبيق القانون والتعامل الفوري في المهد مي أية مخالفات مستجدة والتي يتم رصدها عن طريق وحدة المتغيرات المكانية أو حملات مسؤولي الوحدات المحلية.

ورافق السكرتير العام المساعد كل من: علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وفواز رجب نائب رئيس المدينة.

الإجراءات القانونية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف البناء المخالف السكرتير العام المساعد بشارع أحمد عرابي الوحدة المحلية المدرسة الثانوية وحدة المتغيرات المكانية