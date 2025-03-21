إسرائيل تهدد بالاستيلاء الدائم على أجزاء من غزة إذا لم تُفرج حماس عن الرهائن

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الجيش سيستولي بشكل دائم على أجزاء من قطاع غزة إذا لم تُفرج حماس عن الرهائن المحتجزين.

وأضاف كاتس، في تصريحات - وفق ما نقلته صحيفة جيروزليم بوست، اليوم الجمعة - "لقد أمرت الجيش الإسرائيلي بالاستيلاء على المزيد من المناطق في غزة، وإخلاء السكان، وتوسيع المناطق الأمنية حول غزة لحماية المجتمعات الإسرائيلية وجنود الجيش، كلما استمرت حماس في رفض الإفراج عن الرهائن، ستفقد المزيد من الأراضي التي سيتم ضمها إلى إسرائيل".

وأكد كاتس: "إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن، ستواصل إسرائيل استيلاء المزيد والمزيد من الأراضي في القطاع للسيطرة الدائمة".

ووافق كاتس أمس على استمرار العمليات العسكرية في غزة، مؤكدا أهمية استمرار الضغط العسكري على غزة حتى يتم إطلاق سراح الرهائن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس أنه كان هناك أربع قوات منفصلة تعمل في وقت واحد في كل من المناطق الرئيسية في غزة، وجاء أول تحرك بري يوم الأربعاء عندما دخلت الدبابات والمشاة إلى وسط غزة عبر محور نتساريم، مما فصل شمال غزة عن جنوبها.

