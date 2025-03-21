محافظ أسوان: توفير أوجه الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في شهر الخير

أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، صلاة الجمعة بمسجد بدر بالطابية، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وأيضاً القيادات الدينية والعسكرية والأكاديمية والتنفيذية .

محافظ أسوان يؤدي صلاة الجمعة بمسجد بدر بالطابية

فيما ألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ، والتى جاءت بعنوان "باب رحمة الله" .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال، أنه فى ظل الأجواء الروحانية فى شهر رمضان المعظم نعمل جاهدين لإضفاء الفرحة والسرور على الأسر الأكثر إحتياجاً والبسطاء بتوفير أوجه الدعم والرعاية لهم سواء من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية أو وجبات الإفطار والسحور بإعتباره شهر الخير.

ولفت محافظ أسوان إلى أن مصلحة المواطن الأسوانى تقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى .

المحافظ يستمع لمطالب المواطنين ويوجه المسئولين لتلبيتها

وحرص محافظ أسوان على الاستماع لمطالب واحتياجات عدد من المواطنين، مكلفاً المسئولين بالتعامل السريع معها، ووضع الحلول الفورية والمناسبة لها وفقًا للإمكانيات المتاحة.

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