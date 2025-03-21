المتحدثة باسم "الخارجية الأمريكية": أوكرانيا وروسيا على بُعد خطوة من وقف كامل لإطلاق النار

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن أوكرانيا وروسيا على بُعد خطوة واحدة من التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على الحرب.

وأضافت بروس - في مقابلة تلفزيونية نشرتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "نحن على بُعد خطوة واحدة من وقف شامل لإطلاق النار، وبعد ذلك يمكننا البدء في التحدث عن سلام مستدام، ليس فقط لمدة أسبوع أو ستة أشهر، بل سلام يمكن لشعبي أوكرانيا وروسيا والعالم بأسره الاعتماد عليه، وهذا ما ساعدت أمريكا في تسهيله، وما نواصل العمل من أجله يوميا".

جدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعم - يوم الأربعاء الماضي - دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق نار محدود مع روسيا.

وقال زيلينسكي - عبر منصة "إكس" - "إحدى الخطوات الأولى نحو إنهاء الحرب بشكل كامل يمكن أن يكون إنهاء الهجمات على منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية.. أنا أؤيد هذه الخطوة، وأكدت أوكرانيا استعدادها لتنفيذها".. مضيفا "نعتقد أن هذه الخطوات ضرورية لفتح المجال أمام إعداد اتفاق سلام شامل خلال وقف إطلاق النار".

وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت سابقًا أن يتوقف الطرفان عن استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية كخطوة أولى نحو التوصل إلى اتفاق سلام شامل.

