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الجمعة 21 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي: مقتل 82 إرهابيًا بإقليم شبيلي السفلى

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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نفذت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني الصومالي بالتعاون مع الأصدقاء الدوليين عمليات عسكرية في كل من منطقتي سبيد وعانو بإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد، أسفرت عن مقتل 82 إرهابيًا في غارة جوية.

 وذكرت وكالة الأنباء  الصومالية "صونا" أن قوات المخابرات الوطني تصدت لمحاولات الميليشيات للقيام بشن هجمات إرهابية، حيث كثفت الحكومة الفيدرالية بمساعدة الشعب والأصدقاء الدوليين، عملياتها العسكرية التي تستهدف عناصر وقادة ميليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وحذرت قوات الأمن المدنيين مجددا من الاقتراب من المناطق التي تختبئ فيها ميليشيات الخوارج وأن القوات ستستهدف تلك المناطق.

 

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