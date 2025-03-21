محافظ بني سويف يفتتح مسجدين بطما فيوم وسنور بتكلفة 2.2 مليون جنيه

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء مركزي بني سويف وإهناسيا، في افتتاح مسجدين بقرى سنور وطما فيوم بتكلفة إجمالية 2.2 مليون جينه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله ، وبمناسبة شهر رمضان المبارك.

حيث افتتح أحمد علاء الدين رئيس مركز ومدينة إهناسيا مسجد الرحمن الشرقي بعد تطويره بتكلفة 200 ألف جنيه "جهود ذاتية" بقرية طمافيوم التابعة للوحدة المحلية لقرية قاي، وذلك في حضور حسانين نعمان مدير إدارة أوقاف إهناسيا، جمال جمعة نائب رئيس المركز، عيد السيد سكرتير المدينة، وائل سعد رئيس قرية قاي.

كما افتتح علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف مسجد العزيز بقرية سنور "بعد إحلاله وتجديده" على مساحة 170 م2 بتكلفة 2 مليون جنيه "جهود ذاتية"، وقد أقيمت الصلاة بعد الافتتاح وفي حضور يحيى رسلان رئيس قرية بياض العرب، رجب أحمد مفتش بإدارة أوقاف بني سويف، صبحي علي سكرتير قرية بياض العرب.