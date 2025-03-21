جامعة قناة السويس تنظم رحلة لطلابها إلى معالم القاهرة الأثرية ضمن الأنشطة الرمضانية

نظّمت الإدارة العامة لرعاية الشباب رحلة إلى مدينة القاهرة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، حيث شملت الرحلة جولة مميزة لزيارة أبرز المعالم التاريخية والأثرية في العاصمة.

وذلك في إطار خطة الأنشطة الرمضانية التي تنظمها جامعة قناة السويس لتعزيز الانتماء الوطني وإثراء التجربة الثقافية لطلابها.

تُقام الأنشطة الرمضانية بالجامعة تحت إشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبة الدناصوري، مستشار اللجنة الاجتماعية والرحلات.

وتضمنت الرحلة زيارة شارع المعز لدين الله الفاطمي، أحد أهم الشوارع التاريخية التي تعكس عظمة الحضارة الإسلامية، إضافة إلى زيارة مسجد سيدنا الحسين، أحد أشهر المساجد ذات الطابع الروحاني والتاريخي العريق، وذلك لتعريف الطلاب بالموروث الثقافي والديني لمصر.

وشارك في الرحلة 100 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، حيث جاءت بالتنسيق مع اتحاد طلاب الجامعة، وبتنظيم ومتابعة إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بهدف توفير تجربة ترفيهية وثقافية للطلاب خلال الشهر الكريم.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم أنشطة متنوعة تهدف إلى دعم الجانب الثقافي والترفيهي للطلاب، وتعزيز التواصل بينهم، إلى جانب غرس القيم الوطنية من خلال التعرف على التراث المصري الأصيل.

فيما تم تنظيم الرحلة تحت إشراف الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و تنفيذ إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات برئاسة الأستاذة نجلاء فوزي.

وبالتنسيق مع اتحاد طلاب الجامعة بقيادة الطالب محمد محمود رئيس اتحاد طلاب الجامعة ، والطالب عبد الله حمدي نائب رئيس الاتحاد.

هذا وتواصل جامعة قناة السويس تنظيم فعالياتها الرمضانية المتميزة التي تشمل أنشطة دينية، وثقافية، ورياضية، ولقاءات طلابية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الجانب الأكاديمي والترفيهي، وتعزيز روح المودة والتآخي بين الطلاب خلال الشهر الفضيل.