حكومة بنجلاديش: لا نية لحظر حزب رابطة عوامي

أكدت الحكومة المؤقتة في بنجلاديش أنها لا تعتزم حظر حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، التي فرت إلى الهند في شهر أغسطس 2024 عقب الإطاحة بها من السلطة.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الجمعة - في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن رئيس الحكومة المؤقتة، محمد يونس، نفى وجود أي نية لحظر الحزب، إلا أنه سيتم محاكمة قيادته المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في محاكم بنجلاديش.

وتواجه الشيخة حسينة اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكمها التي استمرت 15 عاما، وقد أصدرت محكمة في دكا بالفعل مذكرات توقيف بحق حسينة، التي لجأت إلى الهند المجاورة بعد الإطاحة بها.

