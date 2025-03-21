تفقد مفاجئ لمستشفى الشهداء المركزي لمتابعة خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة

أجرى اليوم، الدكتور محمود علي، مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى الشهداء المركزي.

رافقه خلال الجولة كل من هاني صالح، المشرف العام على إدارة الطوارئ، وأحمد الشبراوي، المشرف العام على المشروع القومي للرعايات والحضانات بإدارة الطوارئ.

شملت الجولة تفقد أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة، ومتابعة أداء الفرق الطبية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.