الإعلام الإنجليزي: مرموش يقود أحلام الفراعنة أمام إثيوبيا وسيراليون

سلطت تقارير بريطانية، اليوم الجمعة، الضوء على تواجد عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

انضم عمر مرموش إلى معسكر المنتخب الوطني، بعدما تألق مع مانشستر سيتي في المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي، وسجل هدفًا في شباك برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد موقع «thetopflight» الإنجليزي في تقرير له بعنوان «لاعبو مانشستر سيتي يستعدون لمواجهات حاسمة في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم».

ولفت التقرير إلى أهمية مشاركة مرموش مع منتخب الفراعنة، الذي يتصدر المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأشار التقرير إلى أن مرموش سيقوم بدور حيوي في مباراتي إثيوبيا وسيراليون المصيريتين، حيث تكون الأولى في ملعب العربي الزوالي بالدار البيضاء بالمغرب، والثانية في استاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات المونديال.

كتيبة مانشستر سيتي مع المنتخبات

وكشف التقرير عن مشاركة 10 لاعبين من مانشستر سيتي مع منتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وهم: عمر مرموش (مصر)، عبد القادر خوسانوف (أوزبكستان)، جوشكو جفارديول وماتيو كوفاسيتش (كرواتيا)، روبن دياز وبرناردو سيلفا (البرتغال)، كيفين دي بروين وجيريمي دوكو (بلجيكا)، إيرلينج هالاند (النرويج)، سافينيو (البرازيل).

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط، بينما يأتي سيراليون في الوصافة بـ8 نقاط، بينما يتواجد إثيوبيا في المركز الخامس وفي رصيده 3 نقاط.