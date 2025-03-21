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الجمعة 21 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكونغو الديمقراطية: ثوران بركان نيامولاجيرا.. ولا يوجد خطر مباشر على السكان

بركان نيامولاجيرا
بركان نيامولاجيرا
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ثار بركان نيامولاجيرا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية دون أن يهدد بشكل مباشر مدينة جوما، عاصمة إقليم شمال كيفو، التي تقع على مقربة من البركان، بحسب مرصد جوما البركاني. وقال المدير العلمي لمرصد جوما البركاني البروفيسور  تشارلز بالاجيزي، حسبما نقلت قناة "تلي 50" الكونغولية، "يثور بركان نيامولاجيرا داخل فوهته منذ عدة أشهر".

يعد بركان نيامولاجيرا، الذي يبلغ ارتفاعه 3058 مترًا ويقع في وسط منتزه فيرونجا الوطني، أحد أكثر البراكين نشاطًا في إفريقيا.

وتعد مدينة جوما موطنًا لبركانين نشطين اثنين، هما نيامولاجيرا ونييراجونجو وقد ثار الأخير في مايو 2021؛ مما أسفر عن مصرع 32 شخصًا على الأقل.
 

الكونغو الديمقراطية جوما بركان نيامولاجيرا