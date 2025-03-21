أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، على استمرار الفترة التجريبية لأعمال شركة النظافة مع متابعة دقيقة لتقييم الأداء واستطلاع آراء المواطنين.

محافظ بورسعيد: استمرار تقييم أداء شركة النظافة واستطلاع آراء المواطنين

وشدد المحافظ، في تصريحات له خلال جولته بالأحياء، على إلزام جميع المحال التجارية بوضع صناديق للقمامة اعتبارًا من أول أبريل، مؤكدا أن نجاح المنظومة يعتمد على التعاون المشترك بين الجهات التنفيذية والمواطنين.

وناشد محافظ بورسعيد الأهالي بالحفاظ على نظافة الشوارع والمساهمة في إنجاح المنظومة من خلال السلوكيات الإيجابية.