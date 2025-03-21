ads
الجمعة 21 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار تقييم أداء شركة النظافة واستطلاع آراء المواطنين

اللواء محب حبشي -
اللواء محب حبشي - محافظ بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، على استمرار الفترة التجريبية لأعمال شركة النظافة مع متابعة دقيقة لتقييم الأداء واستطلاع آراء المواطنين.

 

محافظ بورسعيد: استمرار تقييم أداء شركة النظافة واستطلاع آراء المواطنين

 

وشدد المحافظ، في تصريحات له خلال جولته بالأحياء، على إلزام جميع المحال التجارية بوضع صناديق للقمامة اعتبارًا من أول أبريل، مؤكدا أن نجاح المنظومة يعتمد على التعاون المشترك بين الجهات التنفيذية والمواطنين.

وناشد محافظ بورسعيد الأهالي بالحفاظ على نظافة الشوارع والمساهمة في إنجاح المنظومة من خلال السلوكيات الإيجابية.

محافظ بورسعيد بورسعيد شركة النظافة النظافة القمامة