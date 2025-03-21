تعرفي على طريقة عمل جبن مونتيري جاك

أكد الدكتور سيد عوض، الأستاذ بمعهد معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن جبنة مونتيري جاك (Monterey Jack) هي جبنة أمريكية شبه صلبة، تتميز بنكهة خفيفة وقوام ناعم. يمكن تصنيعها في المنزل باستخدام معدات بسيطة ومكونات متوفرة، وقدم طريقة تصنيعها عبر صفحته على “فيس بوك"، كالتالي:

طريقة تصنيع جبنة مونتيري جاك مع المقادير والخطوات:

المكونات

4 لترات من الحليب الطازج الكامل الدسم (يفضل عدم استخدام الحليب المبستر فائق الحرارة).

ملعقة صغيرة من مزرعة البكتيريا المتوسطية مثل:

1. Lactococcus lactis

تُستخدم بشكل شائع في بدء عملية التخمير، حيث تحول اللاكتوز إلى حمض اللاكتيك، مما يساعد في تخثر الحليب مثل: Lactobacillus casei أو Lactobacillus plantarum والتي يمكن أن تساهم في تطوير النكهة والقوام.

2- Streptococcus thermophilus يستخدم أحيانًا في صناعة الجبن لتحسين التخمير وإنتاج النكهة.

4- Leuconostoc spp يمكن أن تُستخدم لتحسين النكهة والقوام في بعض أنواع الجبن.

ربع ملعقة صغيرة من إنزيم المنفحة (يتم تخفيفه في ربع كوب ماء بارد).

1 ملعقة صغيرة من الملح (اختياري، حسب الرغبة).

الأدوات

قدر كبير غير تفاعلي (ستانلس ستيل).

مقياس حرارة طبخ.

سكين طويل لتقطيع الجبن.

ملعقة خشبية.

قوالب جبن.

قطعة قماش شاش لتصفية الجبن.

الخطوات:

1. تسخين الحليب

ضع الحليب في القدر الكبير وسخنه على نار متوسطة حتى تصل درجة حرارته إلى 32°م (90°ف).

أطفئ النار وأضف مزرعة البكتيريا وحركها بلطف لتوزيعها بشكل متساوٍ.

2. إضافة المنفحة أضف محلول المنفحة المخفف إلى الحليب وحرك بلطف لأعلى وأسفل لمدة دقيقة.

غط القدر واتركه لمدة 45-60 دقيقة حتى يتخثر الحليب ويصبح قوامه مثل الزبادي.

3. قطع الخثارة

باستخدام سكين طويل، قطع الخثارة إلى مكعبات صغيرة بحجم 1 سم.

اترك الخثارة ترتاح لمدة 5 دقائق.

4. طهي الخثارة

سخن الخثارة ببطء إلى 38°م (100°ف) مع التحريك بلطف كل بضع دقائق لمنع التكتل.

استمر في الطهي لمدة 30-45 دقيقة مع الحفاظ على درجة الحرارة.

5. تصفية الخثارة

صب الخثارة والمصل من خلال قطعة قماش شاش موضوعة في مصفاة.

اتركها لتتصفى لمدة 15-20 دقيقة.

6. تشكيل الجبن

ضع الخثارة في قوالب الجبن واضغط عليها بلطف لإخراج أي مصل متبقي.

اترك الجبن في القوالب لمدة 2-3 ساعات مع تقليبها كل 30 دقيقة.

7. تمليح الجبن

إذا كنت ترغب في إضافة الملح، رشه على الجبن واخلطه بلطف.

8. التجفيف والنضج

ضع الجبن في مكان بارد وجاف لمدة 1-2 يوم حتى يجف سطحه.

بعد ذلك، لف الجبن بغلاف بلاستيكي واحتفظ به في الثلاجة لمدة 2-4 أسابيع حتى ينضج.

نصائح

تأكد من نظافة جميع الأدوات المستخدمة لتجنب تلوث الجبن.

يمكنك إضافة نكهات مثل الفلفل الحار أو الأعشاب لصنع أنواع مختلفة من جبنة مونتيري جاك.