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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي ينتظر قرار الأولمبية في أزمة مباراة القمة

محمود الخطيب ومحمد
محمود الخطيب ومحمد رمضان
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يترقب مسئولو النادي الأهلي قرار اللجنة الأوليمبية المصرية في أزمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك، وحسم مصير العقوبات التي وقعتها رابطة الأندية المصرية المحترفة على الفريق الأحمر بعد الانسحاب من مباراة الزمالك وموقف النادي بعد إعلان عدم استكمال الدوري.

وقدم الأهلي مستندات عن طريق اللجنة القانونية التي تم تشكيلها بشأن أزمة المباراة، في انتظار قرار اللجنة الأولمبية، والذي سيصدر خلال أيام سواء باعتماد العقوبات رسميًا أو إلغاء قرارات رابطة الأندية واعادة مباراة القمة.

وعلمت «البوابة»، أن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، انتهت من تجهيز ملف كامل تمهيدًا للتصعيد الدولي في المحكمة الرياضية حال اعتماد اللجنة الأولمبية عقوبات رابطة الأندية.

وقال مصدر دخل الأهلي، إن النادي لن ينسحب من مسابقة الدوري الممتاز وسيستكمل المسابقة، ولكن سيقوم بالتصعيد للحفاظ على حقوقه، مُستندًا إلى وجود مخاطبات رسمية مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية في أزمة مباراة القمة.

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