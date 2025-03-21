محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة

أدى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بمدينة ناصر، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والدكتور صلاح بريقي مدير الدعوة بأوقاف سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية وأئمة الأوقاف، والأهالى من أبناء مدينة سوهاج.

وقد ألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد عطا إمام المسجد، متحدثا عن فضل بر الوالدين وطاعتهما، وجزاء ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وعقب الصلاة حرص محافظ سوهاج على لقاء المواطنين، وتهنئتهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك، والاستماع إلى مطالبهم، مؤكدا على تنفيذها فورا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

1000063377

1000063380

1000063386

1000063389

1000063392