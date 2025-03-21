رمضان يعني.. المسحراتي واصحى يا نايم على طبلة سيد مكاوي وكلمات فؤاد حداد

«سيد مكاوى» على الرغم من أنه ليس أول من قدم دور المسحراتى فى الإذاعة المصرية، حيث سبقه الفنان عبد العزيز محمود وتلاه الراحل محمد فوزى بكلمات بيرم التونسى شاعر العامية عام ١٩٥٤، إلا أن رمضان ارتبط بصوته وألحانه التى بقيت حتى وقتنا هذا، ولا يمكن الشعور بالشهر الكريم إلا مع «مكاوى وطبلته وحداد بكلماته»، لنردد جميعا: "اصحى يا نايم اصحى يا نايم".

بدأت فكرة المسحراتى فى الإذاعة المصرية أولا ثم انتقلت إلى التليفزيون، والمسحراتى شخصية توارثها المصريون منذ العهد العثمانى لتكون أحد أهم ما يميز شهر رمضان عن باقى أشهر العام فمنذ زمن والمصريون قد تعودوا الاستيقاظ لتناول وجبة السحور على صوت المسحراتى وطبلته الشهيرة، التى مع دقاتها تتناثر البهجة بين المستيقظين من أجل التأهب لصيام اليوم التالي.

وحرصت الإذاعة على تقديم المسحراتى سنويا، وفى عام ١٩٦٨ عهدت إلى عدد من الملحنين بالمشاركة فى تلحين الثلاثين حلقة، ومنهم أحمد صدقى وعبدالعظيم عبدالحق ومرسى الحريري.

وفى العام الذى أسندت الإذاعة لسيد مكاوى تلحين عدد من حلقات «المسحراتى» اشترط أن يقوم هو بغنائها بعد أن قرر الاستغناء نهائيًا عن الفرقة الموسيقية وتقديم «المسحراتى» بالطبلة المميزة لتلك الشخصية والتى حققت نجاحًا كبيرًا مما دفع الإذاعة فى العام الذى يليه إلى الاستغناء عن كل الملحنين المشاركين فى ألحان «المسحراتى» وإسناد العمل كاملًا لسيد مكاوى.

وبدأ مكاوى فى تقديم «المسحراتى» مع الشاعر فؤاد حداد بنفس الأسلوب، الى أن تم تقديمها بعد ذلك فى التليفزيون، وكتب لها السيناريو حسن فؤاد.

وكان لمكاوى الفضل الأول فى وضع أساس لحن خاص للمسحراتى وظل يقدمه بنفس الأسلوب حتى وفاته فى ٢١ أبريل ١٩٩٧.