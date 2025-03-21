وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التثقيفي والتوعوي والديني

قامت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن والوحدات المحلية بنطاق محافظة الشرقية بتنظيم خمس ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال الأسبوع الماضى، استهدفت السيدات، تناولت (أحكام الصيام وفضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك -كيفية التعامل مع مرحلة المراهقة – فضل شهر رمضان الكريم – زكاة الفطر – فضل قيام ليلة القدر).

ومن جانبه أوضح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشدداً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

وأوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أنه خلال الأسبوع الماضى كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها بنطاق المحافظة حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بحى ثان الزقازيق بتنظيم ندوة بعنوان " أحكام الصيام وفضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك"، وذلك بالتنسيق مع منطقة وعظ الشرقية الأزهر الشريف.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ثلاث ندوات بعنوان "كيفية التعامل مع مرحلة المراهقة" وذلك بمدرسة فاقوس الثانوية بنات، و" فضل شهر رمضان الكريم"، و"زكاة الفطر".

بالتنسيق مع وحدة السكان ووحدة حماية الطفل وإدارة فاقوس التعليمية والإدارة الصحية بفاقوس وإدارة الأوقاف وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة بعنوان "فضل قيام ليلة القدر" وذلك بالتنسيق مع المكتبة الثقافية بسنهوت.