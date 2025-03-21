الكونغو الديمقراطية: تسجيل 200 حالة مشتبه بإصابتها بجدري القرود منذ بداية العام في موبا

سجلت منطقة موبا الصحية في اقليم تنجانيقا بشرق الكونغو الديمقراطية أكثر من 200 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس جدري القرود منذ بداية العام، بحسبما أفاد به الدكتور باروين مومات، كبير المسئولين الطبيين في هذه المنطقة الصحية.

ويشير الدكتور مومات، بحسبما أورد موقع "ادياك- كونجو"، إلى أن المنحنى الوبائي آخذ في الارتفاع وأن الهيكل الصحي مثقل برعاية المرضى، ومع ذلك، يزعم أنه يواصل رفع الوعي بين أفراد المجتمع بشأن الالتزام بالتدابير الوقائية من هذا المرض.

وأوضح أنه "خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، تم بالفعل تسجيل 242 حالة مشتبه بإصابتها بجدري القرود في المنطقة الصحية ونحن مثقلون بالرعاية لأن المنطقة تفتقر إلى الوسائل اللازمة لرعاية جميع المرضى بشكل صحيح، حتى الآن، ولم يتم دعم المنطقة".

وحث أيضًا السكان في منطقة موبا الصحية والمناطق المحيطة بها على إحضار المرضى الذين يعانون من أي شكل من أشكال الطفح الجلدي إلى المستشفى للحصول على استشارة مجانية.

وقال "إذا تم تشخيص الإصابة بمرض جدري القرود، فإن العلاج يكون مجانيًا"، مضيفا "أذكر الناس بالإجراءات الوقائية لمكافحة هذا المرض وهي غسل اليدين بانتظام بالصابون، واستخدام الكمامات، وتجنب أي اتصال مع حالة مشتبه باصابتها بالمرض".

