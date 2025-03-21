مختار جمعة: ديننا التسامح واليسر ورمضان فرصة عظيمة لتحقيقه

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن ديننا هو دين التسامح ونحن نعيش في شهر التسامح، وعلمنا نبينا الكريم أعلى درجات التسامح حين دخل مكة فاتحا ومنتصرا وهم الذين أذوه واصحابه واخرجوهم منها، فقال لهم “ يا أهل مكة ماذا تظنون اني فاعل بكم.. قالوا له اخ كريم وابن اخ كريم فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء”.

وأضاف مختار جمعة خلال حلقة برنامجه الصراط المستقيم على فضائية ten، أن الله سبحانه يقول “وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين”، متابعا أن العافين عن الناس يعفو الله عنهم، فديننا دين التسامح واليسر.

وتابع مختار جمعة أن الرسول الكريم يقول إن رجلا دخل الجنة بسماحته، ونحن نحتاج الى التسامح في التعامل مع بعضنا البعض، خاصة في شهر رمضان الكريم “ادفع بالتي هي احسن فاذا الي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم”.