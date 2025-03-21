رئيس مدينة أوسيم حملات مكبرة بشارع أحمد عرابي بالبراجيل

شن محمود حسين رئيس مجلس ومدينة أوسيم، حملة اشغالات مكبرة والتعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي من الطريق العام وتمت بشارع أحمد عرابي بالكامل، شارع دولسي بقطاع البراجيل وعدد من المتفرعات وقد ساهمت في تسهيل حركة سير المواطنين.

وجاء ذلك بناء علي تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تنظيم حملات مستمرة على مدار اليوم بجميع أحياء ومراكز المحافظة، لتحقيق الانضباط في الشوارع وتوفير حرم آمن لحركة المارة.

وشدد محافظ الجيزة على استمرار الحملات طوال شهر رمضان المبارك، قبل وبعد الإفطار، لمنع المظاهر السلبية التي تعيق حركة المواطنين.