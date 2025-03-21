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الجمعة 21 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس مدينة أوسيم حملات مكبرة بشارع أحمد عرابي بالبراجيل

حملات مركز ومدينة
حملات مركز ومدينة أوسيم
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شن محمود حسين رئيس مجلس ومدينة أوسيم، حملة اشغالات مكبرة والتعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي من الطريق العام وتمت بشارع أحمد عرابي بالكامل، شارع دولسي بقطاع البراجيل وعدد من المتفرعات وقد ساهمت في تسهيل حركة سير المواطنين.

وجاء ذلك بناء علي تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تنظيم حملات مستمرة على مدار اليوم بجميع أحياء ومراكز المحافظة، لتحقيق الانضباط في الشوارع وتوفير حرم آمن لحركة المارة.

وشدد محافظ الجيزة على استمرار الحملات طوال شهر رمضان المبارك، قبل وبعد الإفطار، لمنع المظاهر السلبية التي تعيق حركة المواطنين.

رئيس مدينة أوسيم حملات مكبرة بشارع أحمد عرابي بالبراجيل شارع دولسي حملات مستمرة شهر رمضان المبارك حركة سير المواطنين