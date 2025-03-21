"حماس" تنفي قطع الاتصالات أو وقف المحادثات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى

نفت حركة "حماس" ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بشأن قطع الاتصالات أو وقف المحادثات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم (الجمعة) أنها لا تزال في قلب المفاوضات وتتابع بكل مسئولية وجدية مع الإخوة الوسطاء، ولا تزال تتداول في مقترح “ويتكوف” والأفكار المختلفة المطروحة، بما يحقق إنجاز صفقة تبادل تؤمّن الإفراج عن الأسرى، وإنهاء الحرب، وتحقيق الانسحاب.

ومنذ استئناف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة فجر الثلاثاء 18 مارس الجاري، استشهد 591 مواطنا بينهم أكثر من 220 طفلا و115 امرأة وأصيب 1042 معظمهم من الأطفال والنساء.