ads
الجمعة 21 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو: أرمينيا دولة صديقة ونحن على استعداد لتطوير العلاقات الثنائية

روسيا
روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت الرئاسة الروسية أن أرمينيا دولة صديقة وأن موسكو تسعى إلى تعزيز علاقاتها الثنائية معها في المستقبل. 

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الذي علق على التقارير الإعلامية التي أفادت بأن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان قد وجه جميع وكالاته لاستعادة العلاقات مع نظيراتها الروسية حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأوضح بيسكوف في تصريحاته للصحفيين: "في الواقع، لم تنقطع العلاقات بين روسيا وأرمينيا أبدًا. لا يمكن أن تتوقف. أرمينيا دولة صديقة لنا".

وأضاف: "أرمينيا دولة ذات سيادة، ولديها العديد من القواسم المشتركة مع روسيا، سواء على الصعيد الثنائي أو التاريخي أو الثقافي، فضلًا عن التعاون المشترك في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

وأكد بيسكوف أن موسكو ترحب بالتزام أرمينيا المتبادل تجاه تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى استعداد روسيا الكامل لتطوير هذه العلاقات بكافة الوسائل الممكنة.
 

أرمينيا موسكو روسيا