موسكو: أرمينيا دولة صديقة ونحن على استعداد لتطوير العلاقات الثنائية

أكدت الرئاسة الروسية أن أرمينيا دولة صديقة وأن موسكو تسعى إلى تعزيز علاقاتها الثنائية معها في المستقبل.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الذي علق على التقارير الإعلامية التي أفادت بأن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان قد وجه جميع وكالاته لاستعادة العلاقات مع نظيراتها الروسية حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأوضح بيسكوف في تصريحاته للصحفيين: "في الواقع، لم تنقطع العلاقات بين روسيا وأرمينيا أبدًا. لا يمكن أن تتوقف. أرمينيا دولة صديقة لنا".

وأضاف: "أرمينيا دولة ذات سيادة، ولديها العديد من القواسم المشتركة مع روسيا، سواء على الصعيد الثنائي أو التاريخي أو الثقافي، فضلًا عن التعاون المشترك في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

وأكد بيسكوف أن موسكو ترحب بالتزام أرمينيا المتبادل تجاه تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى استعداد روسيا الكامل لتطوير هذه العلاقات بكافة الوسائل الممكنة.

