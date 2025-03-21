الصين تندد بالعقوبات الأمريكية على الشركات الصينية وتؤكد عزمها على حماية مصالحها التجارية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، اليوم /الجمعة/، إن الصين دائمًا ما تعارض استخدام العقوبات الأحادية غير القانونية، داعية الولايات المتحدة إلى التوقف عن التدخل في وإضعاف التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي بين الصين وإيران.

وجاءت تصريحات ماو خلال مؤتمر صحفي دوري، ردًا على سؤال حول إعلان الولايات المتحدة أمس الخميس فرض عقوبات على مصفاة نفط في مقاطعة شاندونج بشرق الصين، ومحطة نفطية في مقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين، بسبب استيرادها النفط الإيراني - وذلك وفق ما نقلته صحيفة جلوبال تايمز الصينية.

وفي هذا السياق، قالت ماو أيضًا إن الصين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشركات الصينية بشكل حازم.

