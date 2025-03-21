الخطوط البريطانية: نعمل على تعديل مسار الرحلات من مطار هيثرو

أصدرت الخطوط الجوية البريطانية British Airways بيانا اليوم، تعقيبا على أحداث الحريق الضخم الذي شهده مطار هيثرو اللندني، وتسبب في غلق المطار وإيقاف الرحلات.

وقال المكتب الإعلامي في بيانه: "بسبب انقطاع التيار الكهربائي في منطقة لندن هيثرو، تم إغلاق مطار لندن هيثرو حاليًا، ونتيجة لذلك، يُنصح العملاء الذين من المقرر أن يسافروا من مطار هيثرو يوم الجمعة بعدم السفر إلى المطار حتى إشعار آخر".

وأضاف: "من الواضح أن هذا سيكون له تأثير كبير على عملياتنا وعملائنا ونحن نعمل بأسرع ما يمكن لتحديثهم بشأن خيارات السفر الخاصة بهم خلال الـ 24 ساعة القادمة وما بعدها".

وكان اندلع حريق فجر اليوم الجمعة، في محطة كهرباء فرعية في منطقة هايز غرب لندن، مما أدى إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي في مطار هيثرو، أحد أكثر مطارات العالم ازدحامًا، واستمر الحريق لمدة 7 ساعات قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليه.

ونتيجة للحادث، أعلنت سلطات المطار إغلاقه حتى ظهر اليوم، حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين، وأثر ذلك على ما لا يقل عن 1350 رحلة جوية، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في حركة الطيران الأوروبية والعالمية.

وأفادت خدمات تتبع الرحلات الجوية أن بعض الطائرات التي كانت متجهة إلى هيثرو تم تحويل مسارها إلى مطارات أخرى مثل جاتويك في لندن، وشارل ديغول في باريس، ومطار شانون في أيرلندا، ومن المتوقع أن تستمر هذه الاضطرابات لعدة أيام، حيث يعمل الركاب وشركات الطيران على تعديل جداولهم.

وصرّح ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "آياتا"، بأن إغلاق مطار هيثرو الإنجليزي اليوم سوف يتسبب في أزمات كثيرة لعدد كبير من المسافرين الدوليين، وليس للندن وحدها، موجها انتقادا لإدارة المطار.

وقال والش، في بيان له اليوم: "نشكر المتضررين على صبرهم، بينما تُركز شركات الطيران على نقلهم إلى وجهاتهم بأسرع ما يمكن وبكفاءة، ونحن الآن نبحث أولًا كيف يُمكن أن تعتمد البنية التحتية الحيوية ذات الأهمية الوطنية والعالمية، كليًا على مصدر طاقة واحد دون بديل؟ إذا كان الأمر كذلك - كما يبدو - فهو إخفاق واضح في التخطيط من قِبل المطار".

وتابع: "ومن هنا ينشأ السؤال: من يتحمل تكاليف رعاية المسافرين المتعطلين؟ يجب أن نجد توزيعًا أكثر عدالة لتكاليف رعاية المسافرين بدلًا من أن تتحمل شركات الطيران وحدها تكلفة تعطل البنية التحتية، وإلى أن يحدث ذلك، لن يكون لدى هيثرو حافز كبير للتحسين".