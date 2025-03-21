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الجمعة 21 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أزمة إنسانية في غزة.. نقص الوقود يشلّ عمليات الإسعاف

غزة
غزة
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كشف الصليب الأحمر الدولي عن أزمة حادة في قطاع غزة، حيث تعمل أقل من نصف سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر الفلسطيني بسبب نقص الوقود الحاد، مما يعرّض حياة آلاف الجرحى والمرضى للخطر.

ونقلت وكالة “رويترز” عن توماسو ديلا لونغا، المتحدث باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن 23 سيارة إسعاف فقط من أصل 53 لا تزال قيد التشغيل في غزة، وذلك بعد توقف إمدادات الوقود والمساعدات الإنسانية منذ أوائل مارس، مما أدى إلى شلل شبه كامل في خدمات الطوارئ الطبية.

وتشهد غزة كارثة إنسانية متفاقمة، حيث تحذر المنظمات الإغاثية من أن استمرار نقص الوقود والمساعدات سيؤدي إلى انهيار كامل للمنظومة الصحية، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتزايد أعداد المصابين يوميًا.

الصليب الاحمر قطاع غزة