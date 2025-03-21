ads
الجمعة 21 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة بني سويف: دعم مستشفى الفشن المركزي بجهاز أشعة عمليات "C-Arm 2k"

جهاز مستشفى الفشن
جهاز مستشفى الفشن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على جهود وزارة الصحة في مجال تعزيز ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة تطوير القطاع الصحي من خلال تطوير المستشفيات وتحديث منشآتها وأقسامها وإمدادها بالأجهزة وفقاً للتطورات الطبية والعلمية الحديثة بهدف تقديم خدمة طبية جيدة، ضمن خطط التنمية الشاملة للدولة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية".

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدته وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتورة سماح جاد، تضمن الإشارة إلى دعم مستشفى الفشن المركزي بجهاز أشعة عمليات "C-Arm 2k"، وذلك في ضوء تنفيذ خطة الإدارة العامة للأشعة في توفير احتياجات المستشفيات التابعة للوزارة بما تحتاجه من أجهزة الأشعة المختلفة الحديثة.

 وأضافت وكيل الوزارة، أن الجهاز الذي تم تركيبه بالمستشفى بمعرفة الشركة المختصة، يمثل إضافة لتحسين مستوى الخدمة بالمستشفى، خاصة وأنه يتميز بالعديد من المزايا لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وتداخلية على الوجه الأمثل.

Arm الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المبادرة الرئاسية بداية تطوير المستشفيات صحة بني سويف مستشفى الفشن وكيل وزارة الصحة