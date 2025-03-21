وكيل صحة بني سويف: دعم مستشفى الفشن المركزي بجهاز أشعة عمليات "C-Arm 2k"

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على جهود وزارة الصحة في مجال تعزيز ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة تطوير القطاع الصحي من خلال تطوير المستشفيات وتحديث منشآتها وأقسامها وإمدادها بالأجهزة وفقاً للتطورات الطبية والعلمية الحديثة بهدف تقديم خدمة طبية جيدة، ضمن خطط التنمية الشاملة للدولة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدته وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتورة سماح جاد، تضمن الإشارة إلى دعم مستشفى الفشن المركزي بجهاز أشعة عمليات "C-Arm 2k"، وذلك في ضوء تنفيذ خطة الإدارة العامة للأشعة في توفير احتياجات المستشفيات التابعة للوزارة بما تحتاجه من أجهزة الأشعة المختلفة الحديثة.

وأضافت وكيل الوزارة، أن الجهاز الذي تم تركيبه بالمستشفى بمعرفة الشركة المختصة، يمثل إضافة لتحسين مستوى الخدمة بالمستشفى، خاصة وأنه يتميز بالعديد من المزايا لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وتداخلية على الوجه الأمثل.