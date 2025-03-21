وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد حماس بضم أراضٍ جديدة في غزة

تصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ستوسع عملياتها العسكرية في القطاع إذا استمرت حركة "حماس" في رفض إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الجمعة، عن كاتس تأكيده أن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بتوسيع "المناطق الأمنية" داخل غزة، وإجلاء السكان منها، كجزء من استراتيجيته للضغط على "حماس".

التصعيد العسكري الإسرائيلي وخطة "المناطق الأمنية"

في تصريحاته، شدد كاتس على أن إسرائيل ستواصل فرض ضغوط عسكرية وسياسية مكثفة على "حماس"، ملوحاً بأن الحركة "ستخسر المزيد من الأراضي"، في إشارة إلى إمكانية ضم أجزاء جديدة من القطاع إلى إسرائيل. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي مستمر في إجلاء السكان الفلسطينيين نحو جنوب القطاع، في خطوة تتماشى مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.

كما أكد كاتس دعم بلاده لخطة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، التي تنص على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين على مرحلتين، مترافقة مع وقف إطلاق النار، ولكن "دون تعريض الأهداف الأمنية الإسرائيلية للخطر"، وفق تعبيره.