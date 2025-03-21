تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ سيدات مصر بعيد الأم

تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهنئة للأم المصرية بمناسبة عيد الأم، الذي يحتفل به في 21 مارس من كل عام، تقديرًا لدورها العظيم في بناء الأسرة والمجتمع.

وتؤكد التنسيقية أن الأم المصرية كانت ولا تزال رمزًا للعطاء والمحبة، وركيزة أساسية في غرس قيم الانتماء والولاء، حيث تقدم أبناءها فداءً للوطن بكل فخر وإخلاص.

وأشارت في بيانها إلى أبيات الشاعر المصري حافظ إبراهيم، للأم، إذ قالت: "وكما قال شاعر النيل حافظ إبراهيم:

الأمُّ مدرسةٌ إذا أعددتَها

أعددتَ شعبًا طيبَ الأعراقِ

الأمُّ روضٌ إن تعهّدَه الحيا

بالريّ أورقَ أيّما إيراقِ

الأمُّ أستاذُ الأساتذةِ الأُلى

شغلت مآثرهم مدى الآفاقِ

واختتمت بيانها: كل عام وجميع الأمهات بخير وعطاء لا ينضب.