الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. إنفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢٣٩ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٤ وحتى ٢٠ مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع القى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة خلال فعاليات إطلاق: تقرير المتابعة والمائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى" بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وبعض السادة الوزراء، كما ألقى أيضا كلمة أمام الاحتفال السنوي لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور يسرى الشرقاوي رئيس الجمعية وبعض السفراء وشركاء التنمية من المؤسسات والمنظمات الدولية والاقليمية.

وتفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، مجمع محطات غربلة المحاصيل الزراعية بسخا في محافظة كفر الشيخ، كما استقبل وزير الزراعة أيضا، السفير صادق سيلا سفير جمهورية سيراليون بالقاهرة، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في الأنشطة الزراعية المختلفة، كذلك استقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر "إلينا بانوفا"؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمات الأممية العاملة فى قطاع الزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لأول مرة لجنة تنظيم تصدير البطاطس بحضور عدد من المصدرين، كما عقد وزير الزراعة، اجتماعا مع وزيرة البيئة؛ لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية او الحيوانية وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

بينما أصدر الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، توجيهاته بإعادة إحياء بنك الصحارى المصرية للجينات النباتية في محطة الشيخ زويد التابعة للمركز بهدف الحفاظ على الأصول الوراثية للنباتات البرية المتميزة في الصحراء المصرية، كما وقع رئيس المركز، مع رئيس المركز القومي بروتوكول تعاون لبحوث المياه بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين وتبادل الخبرات في المجالات البحثية المشتركة، كما كلف الدكتور محمد عزت نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمحطات البحثية، محطة بحوث حلايب والشلاتين بالتعاون مع شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن بالمركز لتنظيم قافلة بيطرية علاجية في مناطق حلايب، رأس حدربة، وأبورماد، إلى جانب بعض الوديان، للكشف على الأمراض وعلاجها.

فيما نفذ مركز البحوث الزراعية 1372 نشاطًا إرشاديًا متنوعًا خلال النصف الأول من شهر مارس، استفاد منها نحو 28,845 مزارعًا في 300 مركز إرشادي بمختلف المحافظات، كما نفذت الادارة المركزية للإرشاد الزراعي برئاسة الدكتورة امل اسماعيل سعد بالتعاون مع الجهات المختلفة 60 حقلا إرشاديا لمحصول القمح في منطقة النوبارية، كما تم تنفيذ 68 حقل إرشادي بمحافظة الإسكندرية، وكذلك تنفيذ 14 حقلا ارشاديا بمحافظة الدقهلية.

وأصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريرا بنشاطه خلال النصف الأول من شهر مارس الحالى، حيث تضمن التقرير إصدار 433 ترخيصا لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، كذلك تم عقد الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية المشتركة لمشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين "الايسماب" برئاسة الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ورئيس المشروع، وبحضور السادة أعضاء اللجنة التوجيهية وفرق المشروع بالأربعة محافظات المستهدفة.

فيما أعلن الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري عن فتح السوق البرازيلي أمام صادرات مصر من شتلات الفراولة عقب انتهاء الجانب البرازيلي من دراسة تحليل مخاطر الآفات، كذلك شارك الحجر الزراعي المصري في أعمال الدورة التاسعة عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية لقرارات الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والتي عقدت بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العاصمة الايطالية روما.

وعقدت الدكتورة هدي رجب رئيس مركز الزراعات التعاقدية جلسة مناقشة مع مديرين الجمعيات الزراعية في محافظتي بني سويف والمنيا، وتناولت الجلسة دور التعاونيات في الزراعة التعاقدية وتسويق المحاصيل، كما وقع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بروتوكول تعاون مشترك، مع كلية زراعة بجامعة عين شمس فى مجال البحث العلمي والتدريب والتأهيل.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

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