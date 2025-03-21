محافظ بنى سويف : فحص وتوفيرالعلاج لــ 780حالة بقافلة مجانية للصحة

الجمعة 21/مارس/2025 - 09:15 م

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،انتظام سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكو مة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ،أعدته "د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة"بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية"على مدى يومي "الأربعاء والخميس الماضيين" بقرية علي زيدان مركز ناصر ،مكونة من 7 عيادات في 7تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة النساء، الجلدية ، تنظيم الأسرة ،أسنان) وضمن اجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 786 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 105،معمل طفيليات 32،حالات أشعة عادية 6،استصدار قرار واحد للعلاج على نفقة دولة،تحويل 2حالة للمستشفي لاستكمال العلاج ، موجات فوق صوتية 39حالة

كما شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا،كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا ،متابعة الحمل،تنظيم الأسرة ،سرطان الثدى،سلامة الغذاء،سوء استخدام الأدوية،الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 250مواطن ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 2098 خدمة

تجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تحظى به تلك القوافل من الوزارة ، حيث يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي،طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري،عيد فرج مسئول معلومات القوافل،أحمد عجمي مسئول إعداد وتجهيز العيادات.