متأثرا بانخفاضه عالميا.. الذهب في مصر يخسر 15 جنيها في تعاملات اليوم

تراجع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم بسبب انخفاض سعر الذهب العالمي ومحاولة السعر لجمع المزيد من الزخم الكافي لاستمرار عملية الصعود، حيث يبقى الاتجاه العام للتداول صاعد بالنسبة للذهب.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة، عند 4290 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 4285 جنيها للجرام وكان قد ارتفع بشكل طفيف يوم أمس بمقدار 3 جنيهات ليغلق عند 4303 جنيهات للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 4300 جنيه للجرام، لتصل قيم الانخفاض 15 جنيهاً.

التراجع الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي في ظل انخفاض سعر الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي بسبب عمليات البيع لجني الأرباح الأمر الذي أثر بالسلب على عملية تسعير الذهب.

من جهة أخرى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قبل نهاية تداولات البنوك الرسمية يوم أمس ليساعد على تراجع سعر الذهب، ولكن التراجع كان تدريجي ومحدود فلم يكن له تأثير كبير على تحركات الذهب.

فشل الذهب المحلي في اختراق المستوى 4300 جنيه للجرام والحفاظ على التداولات أعلى هذا المستوى مما دفع السعر إلى الهبوط بشكل تدريجي بحثاً عن المزيد من الزخم وليعطي المزيد من الفرص للشراء في ظل استمرار التوقعات بمزيد من الصعود في سعر الذهب العالمي وبالتالي السعر المحلي.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



تراجع سعر الذهب العالمي اليوم بسبب تعافي مستويات الدولار وعمليات البيع لجني الأرباح وذلك بعد أن سجل مستوى تاريخي جديد خلال تداولات الأمس، بينما يظل الاتجاه العام صاعد في ظل التخوفات من تباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية الحالية.

انخفض سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم بدعم من تراجع سعر الذهب العالمي، وذلك بعد أن فشل السعر في الاستمرار في الصعود واختراق المنطقة السعرية الحالية، ولكن يبقى الاتجاه العام صاعد بالنسبة لسعر الذهب المحلي.

تراجع سعر الذهب العالمي من أعلى مستوى تاريخي عند 3057 دولارا للأونصة، ليصل اليوم إلى المستوى 3021 دولار للأونصة حيث بدأ مؤشر الزخم يظهر علامات على البيع بعد فترة من التشبع بالشراء، وهو ما قد يدفع السعر إلى المستوى 3000 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

يتداول الذهب المحلي عيار 21 تحت المستوى 4300 جنيه للجرام وذلك بعد أن سجل مستوى تاريخي عند 4305 جنيهات للجرام، بعد أن فشل السعر في تثبيت أقدامه فوق المستوى 4300 جنيه للجرام واختراقه بشكل واضح.