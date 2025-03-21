مسجلا 2030 دولارا للأونصة.. الذهب يتراجع 0.5% بسبب ضغط من قوة الدولار

انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة مواصلة انخفاضها من أعلى مستوياتها القياسية الأخيرة وسط ضغوط من قوة الدولار، حيث يراهن المتداولون على بقاء أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير على المدى القريب. ولكنه يتجه إلى تحقيق ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى عند 3021 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 3045 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2030 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

من جهة أخرى نجد أن الذهب يتجه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 1.6% ليسجل ارتفاعا للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي هذا الأسبوع عند 3057 دولارا للأونصة.

يأتي تراجع الذهب اليوم بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بعد المستوى التاريخي الذي سجله يوم أمس، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي لليوم الثالث على التوالي مما يزيد من الضغط السلبي على الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.

ارتفع الدولار الأمريكي بسبب تزايد التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير على المدى القريب، وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي ورسوم ترامب الجمركية.

يوم الأربعاء الماضي أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند نطاق 4.25%-4.50% كما كان متوقعًا، وتوقع أعضاء البنك أن يقوم الفيدرالي بتخفيضين بواقع ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

أيضاً صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد اجتماع السياسة النقدية، بأن السياسات الأولية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات يبدو أنها دفعت الاقتصاد الأمريكي نحو تباطؤ النمو وارتفاع التضخم مؤقتًا على الأقل، ليخفض الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للنمو لعام 2025 ورفع توقعاته بشأن التضخم.

ودفع هذا المتداولين إلى المراهنة على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يكون لديه زخم كبير لخفض أسعار الفائدة على المدى القريب، خاصة مع سعيه لمزيد من الوضوح بشأن الاقتصاد وتأثير رسوم ترامب الجمركية.

لا يزال الذهب يتداول فوق مستوى 3000 دولار للأونصة الذي تجاوزه الأسبوع الماضي، مع استمرار ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي والتعريفات التجارية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

تستمر الغارات من الكيان الصهيوني على قطاع غزة مما يؤكد انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين، ليزيد هذا من التوترات الجيوسياسية في الأسواق ويزيد بشكل عام الطلب على الذهب.

قد نشهد الذهب ينخفض إلى المستوى 3000 دولار للأونصة لاستعادة بعض الزخم قبل استكمال الاتجاه الصاعد الذي يظل متاح بشكل كبير في ظل العوامل الحالية في الأسواق.