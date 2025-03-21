هيئة الاستعلامات: مصر نفت مزاعم نقل نصف مليون مقيم من غزة لسيناء

أفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن مصر نفت بصورة قاطعة وتامة المزاعم بأنها مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت لمدينة مخصصة بشمال سيناء كجزء من إعادة الإعمار، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية كذب تلك الادعاءات الباطلة والتي تتنافى جذريا مع موقف مصر الثابت بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين.

وتابعت الهيئة العامة للاستعلامات، أن هذا الموقف المصري الثابت والواضح هو الذي قامت عليه الخطة اللي قدمتها مصر في قمة القاهرة العربية الطارئة الأخيرة لإعادة إعمار قطاع غزة.