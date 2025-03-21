مصر تنفي بصورة قاطعة الاستعداد لنقل نصف مليون من غزة لشمال سيناء

الجمعة 21/مارس/2025 - 01:06 م

نفت جمهورية مصر العربية بصورة قاطعة وتامة المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بأنها مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات في بيان لها، اليوم أن تلك الادعاءات الباطلة تتنافى جذريا وكليا مع موقف مصر الثابت والمبدئي بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين قسرا أو طوعا

وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن الموقف المصري الثابت والواضح هو الذي قامت عليه ومن أجله الخطة التي قدمتها مصر في قمة القاهرة العربية الطارئة الأخيرة لإعادة إعمار قطاع غزة دون مغادرة شقيق فلسطيني واحد له.