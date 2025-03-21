ads
الجمعة 21 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر تنفي بصورة قاطعة الاستعداد لنقل نصف مليون من غزة لشمال سيناء

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفت جمهورية مصر العربية بصورة قاطعة وتامة المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بأنها مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات في بيان لها، اليوم أن تلك الادعاءات الباطلة تتنافى جذريا وكليا مع موقف مصر الثابت والمبدئي بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين قسرا أو طوعا

وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن الموقف المصري الثابت والواضح هو الذي قامت عليه ومن أجله الخطة التي قدمتها مصر في قمة القاهرة العربية الطارئة الأخيرة لإعادة إعمار قطاع غزة دون مغادرة شقيق فلسطيني واحد له.

 