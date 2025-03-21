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الجمعة 21 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الإعلام السوداني: سيطرة الجيش على القصر الجمهوري خطوة بالغة الأهمية

الجيش السوداني
الجيش السوداني
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أكد خالد الاعيسر، وزير الإعلام السوداني، أن سيطرة الجيش على القصر الجمهوري خطوة بالغة الأهمية لما يمثله من رمزية للشعب السوداني، موضحا “نعمل من أجل تأمين عودة النازحين إلى مناطقهم في العاصمة الخرطوم”.

واضاف وزير الإعلام السوداني، في تصريحات مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة سوف تنطلق جنوبا من أجل إعادة السيطرة على جميع المناطق في الخرطوم، مشيرا الى ان الجيش أصبح يسيطر بشكل تام على المثلث الذي يشمل الوزارات السيادية والقصر الجمهوري.

واوضح وزير الإعلام السوداني، ان الدعم السريع نشر قناصته فوق المباني بالخرطوم، ولكن الجيش السوداني حقق انتصارات هائلة وأحرز تقدما في عدد كبير من الولايات، وجميع الكباري في العاصمة الخرطوم تحت سيطرة وسيادة القوات المسلحة السودانية.

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