انتخابات نقابة الصحفيين.. البلشي وسلامة يسجلان في الجمعية العمومية وسط دعوة ثانية لانعقادها

سجل كل من نقيب الصحفيين خالد البلشي، والمرشح على مقعد النقيب الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين صباح اليوم الجمعة، في انعقاد الجمعية العمومية الثاني.

بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث تم فتح باب التسجيل في كشوف الجمعية، وذلك بناءً على الدعوة التي وجهها مجلس النقابة برئاسة البلشي للزملاء المقيدين في جدول المشتغلين لحضور الاجتماع العادي، تنفيذاً لنص المادة (33) من قانون النقابة رقم (76 لسنة 1970).

جدول أعمال الجمعية العمومية:

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023.

النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 واعتماده.

اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025.

مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب، ستجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

مناقشة الأمور العاجلة التي قد يراها مجلس النقابة ضرورية.



النصاب القانوني لمجلس النقابة:

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني (25%) لانعقاد الجمعية في المرة الثانية حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، سيتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 4 أبريل 2025 بحضور نفس النسبة (25%).