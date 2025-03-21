رانيا علواني تهنئ كوفنتري برئاسة اللجنة الأولمبية الدولية

وجهت السباحة الأولمبية المصرية الدكتورة رانيا علواني، رسالة تهنئة لصديقتها السباحة الأولمبية كيرستي كوفنتري، وزيرة الرياضة بدولة زيمبابوي، بعد انتخابها رئيسًا للجنة الأولمبية الدولية خلفًا للألماني توماس باخ.

وقالت رانيا علواني في رسالتها، “مبروك صديقتي كيرستي كوفنتري على نجاحك المستحق وغير المسبوق”.

وأضافت،"لقد كانت رحلتك عظيمة من السباحة إلى اللجان ثم وزارة الرياضة في بلدك وأخيرًا تصلين لأعلى ما يمكن أن تصل إليه سيدة رياضية بتقلدك رئاسة أكبر مؤسسة دولية للرياضة في العالم اللجنة الأولمبية الدولية".

واختتمت: "أعرفك عن قرب منذ سنوات طويلة، ودائمًا أنا فخورة بك.. وأتمنى لك كل التوفيق".

ونالت رانيا علواني عضوية اللجنة الأولمبية الدولية خلال الفترة من 2004 حتى 2012 كأول سيدة مصرية تحظى بشرف التواجد في هذا المنصب على مر التاريخ بعد الثلاثي محمد طاهر باشا والدمرداش توني ومنير ثابت، وسارت على خطاها آية مدني، بطلة الخماسي الحديث، والتي نالت عضوية اللجنة الأولمبية الدولية عام 2024.

كوفنتري تفوز برئاسة اللجنة الأوليمبية الدولية

بدأت كوفنتري مسيرتها الرياضية في السباحة، وفازت بميداليتين ذهبيتين في دورتي أثينا 2004 وبكين 2008، لتصبح أحد أبرز الرياضيين الأفارقة في تاريخ الأولمبياد.

وبعد اعتزالها السباحة، دخلت كوفنتري عالم الإدارة الرياضية، وتولت وزارة الرياضة في زيمبابوي، وشغلت العديد من المناصب المؤثرة داخل اللجنة الأولمبية الدولية، حتى تولت رئاستها في 2025.