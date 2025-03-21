وزير الطيران يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والوفد المرافق لها، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب لتطوير الكوادر البشرية المؤهلة لقيادة عملية التنمية في المجتمع، بما يحقق زيادة التأثير وخلق مستقبل أفضل.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي لعلاقات التعاون القائمة بين وزارة الطيران المدني والأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث ناقش الجانبان إمكانية فتح شراكة فعالة لضمان تقديم برامج تدريبية متطورة تُلبي احتياجات قطاع الطيران، بما يتكامل مع البرامج التدريبيه التى تقدمها كل من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وأكاديمية مصر للطيران للتدريب، فضلًا عن الحلول المستدامة والتي تسعى بقوة لتكون الحافز الرئيسي للتحول الشامل والابتكار لخلق قادة فعالين لديهم القدرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال النقل الجوي.