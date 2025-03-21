بحوث تكنولوجيا الأغذية بالإسكندرية ينظم ندوة عن الفلافونويد ومضادات الأكسدة في الجريب فروت

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، ندوة بمحطة البحوث الزراعية بالصبحية بمحافظة الإسكندرية بعنوان “التغيرات الحادثة فى الفلافونويد ومضادات الأكسدة للجريب فروت”.

وأشار الدكتور السيد شريف مدير المعهد أن الجريب فروت أحد أصناف الفواكه الحمضية، ويمتاز بشكله الدائري وحجمه الكبير، يمتاز بأنه من المصادر الغنية بفيتامين أ وفيتامين ج، والبيوتين، وفيتامين ب 1 كما أنه مصدر جيد لحامض البانتو ينيك، والنحاس، والألياف الغذائية، والبوتاسيوم أيضاً يحتوي على مواد كيميائية نباتية مثل الفلافونيد والليمونويد والليكوبين.

وأشار إلى أن الجريب فروت مفيدة لمرضى السكري بأن له مؤشر جلايسيمي منخفض؛ أي أنه تناوله يؤدى على رفع مستوى السكر في الدم ببطء كما أنه مفيد في إنقاص الوزن، ولمن يعانون من مقاومة الإنسولين.

من جانبه، أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن الجريب فروت له العديد من الفوائد الصحية فهو مفيد في خفض خطر السكتة الدماغية والحفاظ على صحة القلب ووجد أن اتباع نظام غذائي يحتوي على الجريب فروت الطازج يقلل من مستويات الدهون الثلاثية في الدم، احتواء الجروب فروت على فيتامين (سى) يساعد على مكافحة تكوين الجذور الحرة التي قد تسبب السرطان بالإضافة الى الوقاية من الربو ورفع جهاز المناعة.

وتهدف الندوة الى رفع كفاءة ومهارات الكوادر العاملة من الكادر البحثي والعام وتنمية مهاراتهم المعرفية لتحسين الأداء و أيضا رفع الوعى الغذائي لديهم وكذلك التعرف على أنواع الجريب فروت والقيمة الغذائية والصحية للجريب فروت وبالإضافة الى التعرف على مضادات الأكسدة وأنواعها ودورها و كذلك التعرف على الفلافونيدات وتركيبها كما تناولت الندوة المواد الطيارة في القشرة واستخدامات الجريب فروت تصنيع الأغذية

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