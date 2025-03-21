رئيس "البحوث الزراعية" يرأس الاجتماع التحضيري الأول للجنة تسجيل السلالات الحيوانية

عقد الدكتور عادل عبد العظيم؛ رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس لجنة تسجيل السلالات الحيوانية الاجتماع التحضيري الأول للجنة.

وبدأ الاجتماع بترحيب الدكتور عادل عبد العظيم بالحضور و هنأهم بصدور القرار الوزاري رقم 82 لسنه 2025 الخاص بتشكيل لجنة تسجيل السلالات الحيوانية والاختصاصات الخاصة باللجنة.

وقد قدم الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وأعضاء اللجنة الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاستاذ علاء فاروق على استصدار القرار الذي سيكون له أثر كبير على تنمية الثروة الحيوانية وقد اتفق الحضور على أن تشكل أمانة فنية للجنة ووضع البروتوكولات الخاصة بتسجيل كل نوع حيواني والخطوات التي سيقوم بها مستنبطي السلالات لتسجيل السلالات المستنبطة.

كما ناقشت اللجنة الخطوات اللازمة لتسجيل السلالات المصرية الأصيلة من الجاموس المصري وسلالات الدواجن؛ مثل الفيومي والدندراوي وكذلك سلالات الأغنام و الماعز المحلية و دور اللجنة في التحسين الوراثي للثروة الحيوانية و تحديد السلالات المستوردة التي يجب استيرادها لتحسين إنتاجية السلالات المحلية.

كما اتفقت اللجنة على عمل اجتماعات منتظمة للانتهاء من اعداد بروتوكولات تسجيل السلالات الحيوانية في أقرب وقت.

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