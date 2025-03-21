إزالة 649 حالة تعدٍ وبناء مخالف بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة 649 حالة تعدٍ ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك منذ انطلاقها في 8 مارس الجاري.

جاء ذلك وفق تقرير إدارة الأزمات بالديوان العام ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون .



وأوضح محافظ المنوفية أن الحالات التي تم إزالتها تنوعت بين إزالة 514 حالة تعدي أملاك دولة أخري (مبانى ) علي مساحة 60674 م2 ، وإزالة 73 حالة تعدي أملاك دولة أخري ( زراعة ) علي مساحة 6 فدان و 6 قيراط ، كما تم تنفيذ إزالات فورية لـ 39 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية ( خاصة ) علي مساحة 5376 م2 ، بالإضافة الي تنفيذ إزالة 5 حالات بناء مخالف علي مساحة 830 م2 تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية و إزالة 18 حالة أخري بناء مخالف بدون ترخيص علي مساحة 1937 م2 وذلك بنطاق المراكز والمدن.



وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بتكثيف المرور الميداني بنطاق المحافظة للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة .



جدير بالذكر أن الموجه الــ 25 يتم تنفيذها علي 3 مراحل ، حيث انتهت المرحلة الأولى والتي بدأت في 8 واستمرت حتى 28 فبراير الماضي ، وبدأت المرحلة الثانية في 8 مارس الجاري وتستمر حتى 28 من نفس الشهر ، تليها المرحلة الثالثة في الفترة من 5 وحتي 25 إبريل 2025.