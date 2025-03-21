ads
الجمعة 21 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس الجهاز: فصل 66 وصلة مياه خلسة بمدينة دمياط الجديدة

فصل المياه الخلسة
فصل المياه الخلسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المهندس اشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم شن حملتين لضبط وصلات المياه الخلسة بموقع سكن مصر بالحى السادس بالمدينة، وتم فصل 66 وصلة خلسة وضبط مواتير رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد،  لحين تقنين أوضاعها ودفع متوسط الإستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات، بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأكد المهندس أشرف فتحي،  استمرار تلك الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المسروقة "الخلسة"، وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوى وتحصيل المديونيات والمتأخرات المالية.

وفي سياق متصل، قال: تم تنظيم حملة مكبرة  لإزالة الإشغالات والمخالفات بالحيين الثانى والسادس والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة للقضاء على الظواهر العشوائية، وذلك بالتنسيق والتعاون الدائم بين جهاز مدينة  دمياط الجديدة وقسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن تحرير 3 محاضر غلق إدارى، وفصل المرافق ومصادرة بعض المضبوطات، وإيداعها بمخزن الجهاز لمعارض سيارات تعمل بأماكن مخالفة لشروط الترخيص وبدون إصدار رخص التشغيل والتصاريح المنظمة.

1c6c735f-88df-4d02-b9bd-74e86d1b6629
1c6c735f-88df-4d02-b9bd-74e86d1b6629
a642a38c-8df3-4cd9-9d8c-cc63499b9434
a642a38c-8df3-4cd9-9d8c-cc63499b9434
61fdc8f2-60de-4cf0-8287-a9c70fd4a2cc
61fdc8f2-60de-4cf0-8287-a9c70fd4a2cc
7406ba71-13ce-468e-b3d6-9ed8a8df5b40
7406ba71-13ce-468e-b3d6-9ed8a8df5b40
0c86b6d2-c299-475f-a6eb-d415374e0c98
0c86b6d2-c299-475f-a6eb-d415374e0c98
345e552d-f9a9-4e84-ab82-99a9565ee19c
345e552d-f9a9-4e84-ab82-99a9565ee19c
فصل المياه الخلسه حملة علي وصلات المياه الخلسه سكن مصر