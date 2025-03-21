رئيس الجهاز: فصل 66 وصلة مياه خلسة بمدينة دمياط الجديدة

أعلن المهندس اشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم شن حملتين لضبط وصلات المياه الخلسة بموقع سكن مصر بالحى السادس بالمدينة، وتم فصل 66 وصلة خلسة وضبط مواتير رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد، لحين تقنين أوضاعها ودفع متوسط الإستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات، بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأكد المهندس أشرف فتحي، استمرار تلك الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المسروقة "الخلسة"، وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوى وتحصيل المديونيات والمتأخرات المالية.

وفي سياق متصل، قال: تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالحيين الثانى والسادس والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة للقضاء على الظواهر العشوائية، وذلك بالتنسيق والتعاون الدائم بين جهاز مدينة دمياط الجديدة وقسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن تحرير 3 محاضر غلق إدارى، وفصل المرافق ومصادرة بعض المضبوطات، وإيداعها بمخزن الجهاز لمعارض سيارات تعمل بأماكن مخالفة لشروط الترخيص وبدون إصدار رخص التشغيل والتصاريح المنظمة.

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