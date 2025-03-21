دفن شاب قفز من الطابق الرابع بالوراق

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة عامل ألقى بنفسه من الطابق الرابع بعقار بمنطقة الوراق، وذلك بعدما تبين عدم وجود شبهة جناية وراء وفاته، وعقب الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثته، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

قفز من الطابق الرابع

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة الوراق، من غرفة عمليات شرطة النجدة بسقوط شخص من علو ووفاته فى الحال، بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، انتحار شخص يدعى “أحمد. ع”، 50 سنة، عامل، قفزاً من الطابق الرابع، ومصاب بكسور وكدمات وجروح متفرقة، وبعمل التحريات تبين سقوطه من علو ووفاته، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة واكتئاب.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.