تصاعد ثوران بركان "ليوتوبي لاكي لاكي" في إندونيسيا

شهد بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي، الواقع في جزيرة فلوريس بمقاطعة نوسا تينجارا الشرقية في إندونيسيا، ثلاث ثورات متتالية اليوم الجمعة، مما أدى إلى تصاعد عمود من الرماد البركاني إلى ارتفاع 8 آلاف متر، ودفع السلطات إلى توسيع منطقة الخطر حول البركان.

تصاعد النشاط الزلزالي وزيادة حالة التأهب

سجلت المنطقة مئات الهزات الأرضية خلال الأيام الماضية، مع زيادة ملحوظة في النشاط البركاني المرئي، الأمر الذي دفع السلطات الإندونيسية إلى رفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى. كما تقرر توسيع نطاق المنطقة المحظورة حول الفوهة البركانية من 7 كيلومترات إلى 8 كيلومترات، تحسباً لأي تطورات إضافية.

اضطرابات في حركة الطيران وإجراءات احترازية

أدى الثوران البركاني إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية بين أستراليا وجزيرة بالي السياحية، بالإضافة إلى تأجيل رحلات دولية وداخلية أخرى، وسط مخاوف من تأثير الرماد البركاني على الملاحة الجوية.

مخاوف من تكرار سيناريو نوفمبر الماضي

يُذكر أن البركان ذاته كان قد ثار في نوفمبر الماضي، متسبباً في مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات، مما يزيد المخاوف من تكرار سيناريو الكارثة السابقة، خاصة في ظل عدم ورود معلومات مؤكدة عن عمليات إجلاء حتى الآن.