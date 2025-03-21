سكرتير مجلس الأمن الروسي يزور كوريا الشمالية للقاء كيم جونج أون

توجه سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرجي شويجو، إلى كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، للقاء الزعيم كيم جونغ أون، في ظل تقارير تفيد بأن بيونغ يانغ أرسلت قوات إضافية إلى روسيا لدعم عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

دبلوماسية عسكرية في توقيت حساس

بحسب وكالة "تاس" الروسية، يعتزم شويجو لقاء كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، بمن فيهم كيم، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل المناقشات المرتقبة.

وكالة الأنباء المركزية الكورية أكدت وصول الوفد الروسي، لكنها لم توضح الهدف الرئيسي للزيارة، التي تأتي بعد اتفاق مبدئي بين موسكو وكييف على وقف إطلاق نار محدود، بوساطة أمريكية، دون تحديد موعد تنفيذه أو تفاصيله.

دور كوريا الشمالية في الحرب الروسية - الأوكرانية

خلال العام الماضي، أرسلت كوريا الشمالية قوات لدعم روسيا، وتشير التقديرات الغربية إلى أن 11 ألف جندي كوري شمالي تم نشرهم حتى 28 فبراير الماضي، بالإضافة إلى إمدادات من الذخيرة وقذائف المدفعية.

في المقابل، يُعتقد أن موسكو تقدم دعماً تكنولوجياً متقدماً لبيونغ يانغ، خاصة في مجال البرامج الصاروخية والأقمار الصناعية، ما يعكس تعميق التحالف العسكري بين البلدين في مواجهة العقوبات والضغوط الغربية.