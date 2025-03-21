إسرائيل توسّع عملياتها في غزة للضغط على "حماس" بشأن الأسرى

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إصدار أوامر للجيش بالاستيلاء على مزيد من الأراضي في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على حركة "حماس" لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

قال “كاتس”، في تصريحات رسمية، إن الجيش يواصل توسيع نطاق سيطرته، موضحاً أن "كلما استمرت حماس في رفض إطلاق سراح الأسرى، تفقد مزيدًا من أراضي غزة".

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الجمود في مفاوضات تبادل الأسرى، حيث لم يتم تحقيق تقدم يُذكر رغم الجهود الدولية. كما تتزامن الخطوة مع تحذيرات دولية متزايدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، نتيجة استمرار العمليات العسكرية والحصار المفروض على القطاع.

ويؤكد مراقبون أن استراتيجية السيطرة على مزيد من الأراضي قد تؤدي إلى تصعيد المواجهة العسكرية، في حين أن استمرار الضغط العسكري دون تحقيق اختراق في المفاوضات قد يُعقّد فرص التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى أو تهدئة طويلة الأمد.