الأحد المقبل.. بدء تسليم دفعتين جديدتين بمشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى) بمدينة القاهرة الجديدة، كما سيتم تسليم دفعة جديدة من وحدات "المنطقة الثانية" بالمشروع، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 23/3/2025، وطبقاً للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم التسليم بالمنطقة الأولى، بمسلسل أرقام (3 - 4 - 5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وحدات العمارة 57، يوم الأحد 23/3/2025، ووحدات العمارة 58، يوم الإثنين 24/3/2025، ووحدات العمارة 59، يوم الثلاثاء 25/3/2025، ووحدات العمارة 149، يوم الأربعاء 26/3/2025، ووحدات العمارة 187، يوم الخميس 27/3/2025، ووحدات العمارة 193، يوم الأحد 6/4/2025، ووحدات العمارة 194، يوم الإثنين 7/4/2025، ووحدات العمارة 32، يوم الثلاثاء 8/4/2025، ووحدات العمارة 33، يوم الأربعاء 9/4/2025، ووحدات العمارة 34، يوم الخميس 10/4/2025، ووحدات العمارة 74، يوم الأحد 13/4/2025، ووحدات العمارة 188 يوم الإثنين 14/4/2025، ووحدات العمارة 189، يوم الثلاثاء 15/4/2025، ووحدات العمارة 156، يوم الأربعاء 16/4/2025، ووحدات العمارة 159، يوم الخميس 17/4/2025.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه سيتم التسليم بالمنطقة الثانية بالمشروع بمسلسل رقم (6&7) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 3 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وحدات العمارة 68، يوم الأحد 23/3/2025، ووحدات العمارة 69، يوم الإثنين 24/3/2025، ووحدات العمارة 72، يوم الثلاثاء 25/3/2025، ووحدات العمارة 73، يوم الأربعاء 26/3/2025، ووحدات العمارة 74، يوم الخميس 27/3/2025، ووحدات العمارة 75، يوم الأحد 6/4/2025، ووحدات العمارة 59، يوم الإثنين 7/4/2025، ووحدات العمارة 60، يوم الثلاثاء 8/4/2025، ووحدات العمارة 44، يوم الأربعاء 9/4/2025، ووحدات العمارة 45، يوم الخميس 10/4/2025، ووحدات العمارة 41، يوم الأحد 13/4/2025، ووحدات العمارة 39، يوم الإثنين 14/4/2025، ووحدات العمارة 40، يوم الثلاثاء 15/4/2025، ووحدات العمارة 67، يوم الأربعاء 16/4/2025.

وأضاف الغيطى، أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.