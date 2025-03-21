في عيد الفطر.. "سجن النسا" يستقبل جمهور المسرح الحديث

صرح الفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، أن الفرقة تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك بالعرض المسرحي "سجن النسا" في التاسعة مساء ثان أيام عيد الفطر المبارك، على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني.

"سجن النسا" مسرحية اجتماعية استعراضية غنائية، من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة لفرق البيت الفني للمسرح.

يُشارك في بطولة الفنانين: هايدي عبدالخالق، هنادي عبدالخالق، شريهان الشاذلي، نشوي حسن، آية أبو زيد، صافي فهمي، دعاء الزيدي، راندا جمال، ليلة مجدي، ليلي مراد، جني عطوة، إيريني مجدي، ولاء الجندي، إكرامي وزيري، بالإضافة إلى بطولة غنائية هبة سليمان.



العرض ألحان محمد عزت، إضاءة محمود الحسيني، أشعار أحمد الشريف، أزياء سارة شكري، ديكور محمود صلاح، تنفيذ ديكور وأزياء محمد عبدالحميد، استعراضات محمد بيلا، مخرج منفذ منى مهدي، هيئة الإخراج محمد عاشور، أحمد فتحي الجندي، محمود جاد، نيرة خليل، يوسف حسن، نانو مرسي.

"سجن النسا" رائعة الكاتبة فتحية العسال، ومن إخراج يوسف مراد .